Kenya : plus de 400 kilogrammes de drogue saisis par la police

La police kenyane a annoncé la saisie d’une cargaison de drogue lors d’une opération menée samedi, grâce aux informations fournies par les autorités tanzaniennes. Trois suspects, deux Tanzaniens et un Ougandais, ont été arrêtés.

Dans ces sacs présentés lundi à la presse, se trouveraient 454 kilogrammes de méthamphétamine sous forme de cristaux d'une valeur de 27 millions de dollars.

''Cela comprend la saisie de 454 kilogrammes de méthamphétamine présumée, d'une valeur estimée à 3,6 milliards de shillings kényans sur le marché noir, ainsi que l'arrestation de trois suspects à la suite d'une opération de grande envergure menée sur la base de renseignements dans le comté de Kwale.'', a déclaré Mohamed Amin, directeur des enquêtes criminelles du Kenya.

Le Kenya sert depuis longtemps de voie de transit pour les stupéfiants en raison de sa situation stratégique au bord de l’océan Indien.

Le directeur des enquêtes criminelles du Kenya, Mohamed Amin, a qualifié cette saisie de ''percée opérationnelle.''

'' il s’agit là d’un succès opérationnel majeur qui souligne l’importance des enquêtes fondées sur le renseignement, de la coopération transfrontalière et de la pression soutenue exercée par nos enquêteurs sur toutes les formes de réseaux de trafic de stupéfiants, tant dans notre pays qu’au-delà.''; a-t-il déclaré.

Il y a un an, le Kenya a confisqué 1 036 kilogrammes de méthamphétamine, ce qui constituait alors la plus importante saisie de drogue de son histoire.