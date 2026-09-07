Égypte : la présentatrice TV Sarah Khalifa condamnée à mort pour trafic de drogue

La justice égyptienne a condamné une présentatrice de télévision et onze autres personnes à la peine de mort, pour fabrication et trafic de stupéfiants, ont rapporté samedi des médias officiels.

Selon le journal al-Ahram, le tribunal pénal du Caire "a condamné la productrice Sarah Khalifa et 11 autres accusés à la peine de mort par pendaison, pour avoir formé une organisation criminelle spécialisée dans l'importation de substances utilisées dans la fabrication de drogues, en vue de les vendre".

Ils ont également été condamnés pour "possession et détention illégales d'armes à feu et de munitions", selon cette source et plusieurs autres médias gouvernementaux, dont Akhbar al-Youm.

Plus de 750 kg de drogues et matières premières

Les autorités ont saisi plus de 750 kg de drogues et de matières premières utilisées dans leur fabrication, ainsi que des outils et des machines dans deux appartements qui servaient de laboratoire, selon al-Ahram.

Le verdict a été prononcé après que le tribunal a transmis le dossier au grand mufti pour consulter son avis religieux, tel que prévu par la loi. Les condamnés peuvent encore faire appel.

Sarah Khalifa, 39 ans, également cheffe d'entreprise, est connue pour son émission "Mission difficile" sur la chaîne privée al-Mehwar, consacrée aux affaires de sécurité et de criminalité. Elle a également présenté des émissions sur des plateformes en ligne et compte deux millions d'abonnés sur Instagram.

Les poursuites ont débuté l'année dernière et ont visé la présentatrice et 27 personnes, dont son frère.

Elle a également été condamnée à cinq ans de prison pour implication dans une autre affaire, relative à la séquestration et à l'agression d'un jeune homme.

L'Égypte applique la peine de mort pour plusieurs crimes, notamment le meurtre avec préméditation, le terrorisme, certains viols et le trafic de drogue.

Selon la Commission égyptienne pour les droits et les libertés, une ONG, 541 condamnations à mort ont été prononcées en 2025 dans le pays.