L'exclusion de l'Afrique du Sud de l'AGOA par les USA fait polémique

Alors que l’Afrique du Sud a été informée par les USA de son exclusion de l’AGOA pour des pratiques ‘’ préoccupantes’, des syndicats exhortent les autorités à tout mettre en œuvre pour maintenir le pays dans ce programme.

L'African Growth and Opportunity Act (AGOA) permet à certains produits d'entrer aux États-Unis en franchise de droits de douane.

Environ 10 % des exportations sud-africaines vers les États-Unis en 2025 ont bénéficié de cette opportunité. Des syndicalistes sud-africains estiment que cette exclusion menacerait des milliers d’emplois dans divers secteurs.

''Selon les estimations de différents économistes, le nombre total d'emplois concernés se situerait autour de 3 000, et pourrait atteindre 10 000 au maximum. Il ne s'agit donc pas d'un effondrement économique. Ce n'est pas non plus la fin du monde dans une économie qui compte 70 millions de travailleurs. Mais pour les communautés qui en subiront les conséquences, pour les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi et les agriculteurs qui pourraient perdre leurs contrats, cela sera très douloureux.', a déclaré Matthew Parks, coordinateur parlementaire du Congrès des syndicats sud-africains.

Le gouvernement sud-africain dit avoir pris acte de la décision américaine. Elle intervient alors que les relations entre Washington et Pretoria ont du plomb dans l’aile. Pour des experts, le pays doit tourner définitivement la page de l’AGOA.

''Ce que je ne comprends pas, et qui me pose toujours un sérieux problème, c'est d'entendre dire que l'Afrique du Sud veut attendre les deux prochaines années pour voir si elle peut faire appel de cette décision et obtenir un revirement des États-Unis. Je pense que c'est une perte de temps. L'Afrique du Sud ne devrait pas consacrer son énergie à cela, mais plutôt chercher activement de nouveaux partenaires commerciaux avec lesquels établir des relations mutuellement bénéfiques. Car il s'agit d'une décision politique prise par l'administration Trump, et non d'une décision commerciale.'', a déclaré Dr Kingsley Makhubela, ancien diplomate et expert en relations internationales.

En 2025, environ 89 % des exportations sud-africaines vers les États-Unis ont été effectuées dans le cadre des conditions ordinaires, tandis qu’environ 10 % l’ont été au titre de l’AGOA, contre 28 % en 2024, a déclaré le gouvernement sud-africain mardi dans un communiqué.