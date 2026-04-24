Ukraine : les "liquidateurs" de Tchernobyl reviennent 40 ans après la catastrophe

Un groupe de survivants, représentant une infime partie des 600 000 "liquidateurs" mobilisés à travers l’URSS, s’est rendu sur plusieurs sites emblématiques de Tchernobyl. Leur parcours les a conduits à Pripyat, ville aujourd’hui abandonnée qui comptait environ 50 000 habitants en 1986, principalement des employés de la centrale et leurs familles. Ils se sont également approchés de la structure New Safe Confinement, installée en 2016 pour recouvrir le réacteur endommagé, avant de rendre hommage au mémorial dédié aux intervenants. Après l’explosion du 26 avril 1986, près de 600 000 personnes, pompiers, soldats et ouvriers, ont été mobilisées et exposées à de fortes radiations lors des opérations de confinement et de déblaiement des matériaux contaminés. L’Organisation mondiale de la santé estime à environ 4 000 le nombre de décès directs et indirects liés à la catastrophe, dont les effets environnementaux couvrent près de 2 600 km². Parmi les participants revenus en 2026 figurent d’anciens intervenants mobilisés entre 1987 et 1988 pour des opérations de décontamination, souvent sans protection adaptée. L’ex-pompier Stanislav Tolumnyi, présent lors des premiers incendies, explique que cette expérience a marqué toute sa vie, un sentiment partagé par de nombreux survivants. La catastrophe a entraîné l’évacuation de 116 000 habitants dans un premier temps, puis de 230 000 autres, et la création d’une zone d’exclusion de 30 km, toujours en grande partie inhabitable. Aujourd’hui, mémoriaux et sites préservés témoignent de l’ampleur du drame. En Ukraine, en guerre depuis 2022 avec la Russie, cette commémoration prend une résonance particulière, notamment autour des sites de Tchernobyl et de Zaporijjia. Elle s’inscrit dans un contexte où la mémoire de la catastrophe dialogue avec les enjeux actuels de sécurité et de souveraineté. Le président Volodymyr Zelensky a lui-même établi ce parallèle en 2025, en soulignant que l’héritage des liquidateurs continue d’inspirer le pays face à l’épreuve. « La résilience face à Tchernobyl nous donne la force de résister aujourd’hui », avait-il déclaré, rappelant le lien entre les sacrifices d’hier et ceux des Ukrainiens engagés dans le conflit actuel.