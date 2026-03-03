Alors qu’il recevait son homologue brunéien à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères est allé aux antipodes des allégations selon lesquelles l’Iran développait des armes nucléaires.

Sergueï Lavrov a ainsi battu en brèche, l’argument utilisé par Israël et les États-Unis dans le déclenchement de la guerre en cours contre l’Iran. La Russie avait appelé à la retenue à l'approche des frappes américano-israéliennes contre Téhéran.

'' Nous entendons régulièrement parler des objectifs de cette guerre, mais nous ne voyons toujours aucune preuve que l'Iran développait des armes nucléaires, ce qui était précisément la principale, sinon la seule, justification de la guerre. L'AIEA, ainsi que des agents de renseignement américains professionnels, ont confirmé que l'Iran n'avait ni produit ni tenté de produire des armes nucléaires.'', a déclaré le chef de la diplomatie russe.

Téhéran est resté proche de la Russie tout au long de l'offensive de Moscou en Ukraine. Les autorités russes soutiennent le droit de leur allié d’enrichir de l’uranium à des fins pacifiques.

'' [À propos de l'Iran] Et le droit d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques est inaliénable. Il n'est probablement pas très réaliste de dire que l'Iran, seul au monde, devrait renoncer à ce droit dont jouissent les autres États.''

En 2025, la Russie et l'Iran ont signé un traité de partenariat stratégique visant à renforcer leurs liens, notamment dans le domaine militaire.