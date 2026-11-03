Commonwealth : le roi Charles III qualifie l’esclavage d’« injustice monstrueuse »

Le roi Charles III a qualifié mardi la traite transatlantique des esclaves d’« injustice monstrueuse », lors de l’ouverture d’un sommet du Commonwealth.

Ces commentaires interviennent alors que le Premier ministre britannique Andy Burnham profite de sa présence au sommet pour discuter avec les dirigeants du Commonwealth de la possibilité de présenter des excuses officielles concernant le rôle de la Grande-Bretagne dans l’esclavage, qui a vu environ 10 à 15 millions d’esclaves être amenés d’Afrique vers les Amériques sur quatre siècles.

« Nous ne pouvons pas changer les actes de ceux qui nous ont précédés. Nous pouvons toutefois tirer les leçons du passé. La traite transatlantique des esclaves jette encore une ombre sur ces îles et sur d’autres membres de notre Commonwealth. Comme je l’ai déjà dit, ce chapitre honteux de l’histoire remplit mon cœur d’horreur et mon âme d’une profonde tristesse personnelle », a déclaré le roi Charles III, monarque britannique.

Le roi du Royaume-Uni qualifie l’esclavage d’« injustice monstrueuse » alors que le Premier ministre envisage de présenter des excuses.

Le chef du gouvernement britannique Andy Burnham a abordé la question de l’esclavage avec la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, lors d’une rencontre lundi, l’un des nombreux entretiens bilatéraux que le Premier ministre devrait avoir lors du sommet.

Ils ont discuté de la manière dont la Grande-Bretagne « proposait un dialogue structuré aux communautés touchées par la traite transatlantique des esclaves », y compris les « prochaines étapes », a indiqué Downing Street.