Guyana : le roi Charles III rencontre le président guyanien Irfaan Ali

Le roi Charles III du Royaume-Uni a entamé jeudi sa visite de deux jours au Guyana par une réception officielle.

Le monarque britannique a rencontré le président guyanien Irfaan Ali à Georgetown, où il a également assisté à un événement culturel. Il doit aussi rencontrer des chefs d’entreprise et des élus des villages amérindiens, appelés « toshaos » au Guyana.

Irfaan Ali a invité Charles au Guyana et a publiquement demandé des excuses, alors que certains dirigeants des Caraïbes font pression pour obtenir des réparations liées à l’esclavage.

Dans une récente interview accordée à ITV News, Irfaan Ali a déclaré que Charles III avait « à juste titre reconnu l’esclavage comme l’une des périodes les plus sombres de l’histoire de l’humanité ».

« Passer à l’étape des excuses est la prochaine étape », a ajouté le président guyanien. « Vous avez exploité la région. Vous avez détruit des vies. Vous avez engendré le sous-développement. »

Le gouvernement britannique, qui estime qu’à l’époque des faits, l’esclavage ne violait pas les lois internationales, a toujours rejeté les demandes d’excuses symboliques ou de réparations pour compenser l’impact de l’esclavage sur les communautés concernées et les inégalités persistantes affectants leurs descendants.

Le roi Charles III effectue actuellement un voyage officiel de neuf jours dans les Caraïbes et doit arriver vendredi à Antigua-et-Barbuda pour le Sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth, où il rencontrera les dirigeants des 56 États membres.

Les discussions devraient porter principalement sur le climat, le commerce et le développement, mais certains dirigeants des Caraïbes ont déclaré que la question des réparations pour l’esclavage devrait dominer les débats.