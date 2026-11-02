Israël nomme son premier ambassadeur au Somaliland, la Somalie crie au scandale

Israël a officiellement nommé son premier ambassadeur au Somaliland. Michael Lotem a présenté ses lettres de créance au président du territoire, Abdirahman Mohamed Abdullahi, lors d’une cérémonie organisée à Hargeisa. Un événement marqué également par la pose de la première pierre d’une future ambassade israélienne.

Cette étape concrétise la décision prise en décembre dernier, lorsqu’Israël est devenu le premier État membre des Nations unies à reconnaître le Somaliland, un territoire qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais qui reste revendiqué par Mogadiscio.

Pour les autorités du Somaliland, cette reconnaissance représente une avancée historique après plus de trois décennies d’autonomie. Le président Abdullahi affirme que cette coopération revêt une importance stratégique, notamment en raison de la position géographique du territoire, situé face au Yémen, près du détroit de Bab al-Mandeb, un passage essentiel entre la mer Rouge et l’océan Indien.

Mais ce rapprochement suscite de fortes réactions. La Somalie accuse Israël de chercher avant tout un accès stratégique à la mer Rouge. Le président Hassan Sheikh Mohamud affirme que les motivations israéliennes seraient liées à des intérêts militaires et évoque même la possibilité d’une future base navale israélienne dans le territoire.

Israël assure de son côté que ses relations avec le Somaliland reposent sur une coopération ancienne, notamment dans le domaine sécuritaire.

Dans une région déjà fragilisée par la reprise des combats au Yémen entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales, ce rapprochement diplomatique ajoute une nouvelle dimension aux rivalités autour de l’une des routes maritimes les plus stratégiques au monde.