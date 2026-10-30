L'Afrique du Sud mise sur Durban pour accueillir les premiers JO en Afrique

L'Afrique du Sud a choisi Durban pour porter sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2036 ou 2040. Le pays ambitionne ainsi de devenir le premier du continent africain à accueillir cet événement sportif mondial.

L'annonce a été faite jeudi par Lwandile Simelane, présidente par intérim du Comité olympique sud-africain. Troisième ville du pays, Durban constituera le principal pôle de la candidature sud-africaine. Le projet devrait toutefois prendre la forme d'une « candidature multi-villes », avec certaines épreuves organisées dans d'autres municipalités.

Johannesburg et Le Cap, les deux autres grands centres économiques du pays, avaient également été envisagées pour porter cette candidature.

Située sur la côte subtropicale de l'océan Indien, Durban compte environ quatre millions d'habitants. La ville avait déjà été pressentie, il y a plus de dix ans, pour accueillir les Jeux Olympiques, dans le sillage de la Coupe du monde de football 2010, organisée pour la première fois sur le continent africain. Le projet n'avait cependant jamais abouti, principalement en raison des inquiétudes liées à son coût.

Plus récemment, Durban avait également été désignée pour accueillir les Jeux du Commonwealth de 2022, avant de perdre cette organisation faute d'avoir pu fournir les garanties nécessaires, notamment sur le plan financier.

Pour l'heure, les autorités sud-africaines ne sont pas en mesure d'évaluer le coût global qu'impliquerait l'organisation des Jeux Olympiques. Elles ont néanmoins indiqué que le projet s'appuierait notamment sur le stade Moses Mabhida, enceinte de 56 000 places construite pour la Coupe du monde 2010.

L'Afrique du Sud figure parmi les sept pays intéressés par l'organisation des Jeux de 2036, aux côtés de l'Inde, du Qatar, de la Corée du Sud, de l'Allemagne, de la Hongrie et de la Turquie. Les comités nationaux olympiques ont jusqu'au 31 octobre pour officialiser leur candidature.

Le Comité international olympique (CIO) prévoit de désigner la ville hôte des Jeux de 2036 à la mi-2029.

Si sa candidature est retenue, l'Afrique du Sud deviendrait le premier pays africain à accueillir les Jeux Olympiques d'été depuis la création de l'ère olympique moderne, en 1896. Le pays avait déjà tenté, sans succès, d'obtenir l'organisation des Jeux de 2004 avec une candidature portée par Le Cap.

En attendant, le continent s'apprête à accueillir un premier rendez-vous olympique majeur : les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui s'ouvrent ce week-end à Dakar, au Sénégal. Une première pour l'Afrique, qui accueillera ainsi son tout premier événement sportif olympique.