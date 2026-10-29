L'Afrique du Sud choisit Durban comme ville candidate pour les JO de 2036 ou 2040

L'Afrique du Sud a choisi de présenter la candidature de la ville de Durban dans l'objectif d'accueillir les premiers Jeux Olympiques organisés en Afrique.

Le pays est candidat à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2036 ou 2040. Le Comité international olympique désignera la ville hôte pour 2036 à la mi-2029.

Le choix de Durban, troisième plus grande ville d’Afrique du Sud, a été annoncé jeudi par la présidente par intérim du Comité olympique sud-africain, Lwandile Simelane. Durban sera la principale ville incluse dans la candidature sud-africaine, a-t-elle affirmé, mais il s’agira probablement d’une « candidature multi-villes » proposant que certaines épreuves se déroulent dans d’autres municipalités.

Johannesburg et Le Cap, pôles économiques de l’Afrique du Sud, avaient également été envisagées comme villes candidates.

Ville d’environ 4 millions d’habitants située sur la côte subtropicale de l’océan Indien, Durban avait été présentée comme une candidate potentielle à l'accueil des Jeux Olympiques il y a plus de dix ans, à la suite de l’organisation par l’Afrique du Sud de la Coupe du monde de football de 2010, la première à se dérouler sur le continent africain. Mais aucune candidature officielle n’avait alors vu le jour, principalement en raison de préoccupations liées aux coûts.

La ville s’est ensuite vu retirer l’organisation des Jeux du Commonwealth de 2022 car elle n’a pas pu fournir les garanties, notamment financières, requises pour cet événement.

Les autorités ont déclaré jeudi qu’elles n’étaient pas encore en mesure de fournir des estimations quant au coût que représenterait pour l’Afrique du Sud l’organisation des JO si sa candidature était retenue. Elles ont précisé que la candidature de Durban s’articulerait autour du stade Moses Mabhida, d’une capacité de 56 000 places, construit pour la Coupe du monde 2010.

L’Afrique du Sud fait partie des sept pays candidats à l’organisation des JO de 2036 avec l’Inde, le Qatar, la Corée du Sud, l’Allemagne, la Hongrie et la Turquie. Les comités olympiques nationaux ont jusqu'au 31 octobre pour se porter officiellement candidats.

Si elle remporte l’organisation, l’Afrique du Sud serait le premier pays africain à accueillir les Jeux d’été depuis la création des Jeux Olympiques modernes en 1896. La plus grande économie africaine avait déjà échoué dans sa candidature pour organiser les JO de 2004 au Cap.

En attendant, les Jeux Olympiques de la Jeunesse s’ouvrent ce week-end à Dakar, au Sénégal, marquant le premier événement sportif olympique à se tenir en Afrique.