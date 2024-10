Commonwealth : le roi Charles III élude les demandes de réparation

Le roi Charles III reconnait indirectement les appels de certaines anciennes colonies de la Grande-Bretagne à faire le point sur son rôle dans la traite transatlantique des esclaves.

S’exprimant dans le cadre d’un sommet des pays du Commonwealth à Samoa vendredi, il a ajouté que le passé ne pouvait être changé.

S’il a admis que les aspects les plous douloureux de l’histoire continuaient de résonner, il s’est abstenu de mentionner les réparations financières demandées par certains dirigeants.

« Aucun d'entre nous ne peut changer le passé, mais nous pouvons nous engager de tout cœur à en tirer les leçons et à trouver des moyens créatifs pour corriger les inégalités qui perdurent. », a déclaré Roi Charles III.

Le dirigeant britannique a rejeté les appels des pays des Caraïbes qui souhaitaient que les dirigeants présents à cet événement biennal discutent explicitement de la réparation du rôle joué par la Grande-Bretagne dans la traite des esclaves et mentionnent cette question dans leur déclaration conjointe finale.

« Alors que nous regardons le monde, et que nous considérons ses nombreux défis profondément préoccupants, choisissons au sein de notre famille du Commonwealth le langage de la communauté et du respect, et rejetons le langage de la division. », a indiqué le Roi Charles III .

La façon dont la Grande-Bretagne a géré son implication dans la traite transatlantique des esclaves est considérée par de nombreux observateurs comme un test décisif pour l'adaptation du Commonwealth au monde moderne, alors que d'autres nations européennes et certaines institutions britanniques ont commencé à admettre leur rôle dans ce commerce.

Le Royaume-Uni n'a jamais présenté d'excuses officielles pour son rôle dans la traite, au cours de laquelle des millions de citoyens africains ont été enlevés et transportés vers les plantations des Caraïbes et des Amériques pendant plusieurs siècles, enrichissant ainsi de nombreux individus et entreprises.

Des études estiment que la Grande-Bretagne devrait entre des centaines de millions et des milliers de milliards de dollars de compensation aux descendants d'esclaves.