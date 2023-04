La Guyane attire les amoureux du rodéo

Le célèbre Rupununi Ranchers Rodeo de Guyana n'a pas dérogé à la tradition. L’événement est devenu si populaire qu’il compte même des participants de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Brésil. Mais la plupart des participants sont des cow-boys locaux qui se réunissent pour tester leurs compétences.

Durant ces deux jours de tournois amicaux mêlés aux festivités, cow-boys et cow-girls se sont affrontés sur différentes épreuves dans la ville de Lethem dans la région de Rupununi également connue sous le nom de Région 9 – Upper-Takutu-Upper Essequibo dans le sud-ouest de la Guyana. Des amoureux du rodéo venus du Brésil voisin comme de Georgetown la capitale n'ont pas voulu se faire conter l'événement.

"Je suis venu ici il y a quelques jours. Nous avons fait le déplacement en camion, c'est juste la poussière qui nous a un peu dérangés, mais la piste et tout le reste, les paysages sont vraiment magnifiques. Nous n'avons pas eu de problèmes pendant le voyage, tout le voyage a été amusant. Et nous sommes ici pour le célèbre rodéo et jusqu'à présent, c'est très excitant " souligne Shinier Smartt, participante au rodéo.

L’événement est devenu si populaire qu’il compte même des participants de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Brésil. Ces derniers se sont mesurés sur les épreuves d’équitation de bronco à cru, la selle de bronco, le bouvillon au lasso, le lasso à ruban et la traite des vaches sauvages.

Ian RodrIguez est juge rodéo, il a vécu toute sa vie à Rupununi : "autrefois, Lethem, Rupununi était connue comme l'une des plus grandes régions d'élevage de bétail. Nous avions beaucoup de bons éleveurs de bétail. Et nous le faisons pour notre profit personnel, pour des raisons commerciales, et en grandissant, tout le monde sait que Lethem est une région d'élevage, le Rupununi. C'est la raison pour laquelle cet héritage perdure."

Cette compétition est organisée par un comité qui fait partie de l’association des producteurs de bétail de Rupununi. En plus d’être une tradition locale, le rodéo dans la savane accidentée de Rupununi en Guyane est une attraction touristique qui attire des milliers de visiteurs une fois par an.