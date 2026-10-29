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Russie-Afrique : des « alliés naturels » selon Poutine

Des dirigeants posent pour une photo de famille lors du sommet Russie-Afrique à Moscou, le jeudi 29 octobre 2026.   -  
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By Africanews

Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié les pays africains d’« alliés naturels » lors du troisième sommet Russie-Afrique, organisé à Moscou les 28 et 29 octobre 2026.

Une rencontre destinée à renforcer les relations politiques et économiques entre la Russie et le continent.

Le sommet réunit des délégations de 48 pays africains, dont 22 représentés par leurs dirigeants. Vladimir Poutine a défendu la construction d’un ordre mondial multipolaire, fondé sur le respect de la souveraineté des États.

Sur le plan économique, Moscou souhaite accroître ses exportations agricoles vers l’Afrique et développer la production locale de médicaments et de vaccins russes. La coopération doit également s’étendre aux technologies numériques et à la formation.

Cette offensive diplomatique intervient alors que la Russie cherche à consolider ses partenariats internationaux, sur fond de sanctions occidentales liées à la guerre en Ukraine.

Au total, 33 documents doivent être signés, principalement dans le domaine économique. Le sommet doit s’achever par une déclaration commune visant à approfondir la coopération entre Moscou et les pays africains.

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