Russie-Afrique : Moscou au cœur d'un double rendez-vous diplomatique et énergétique

Les premiers dirigeants africains sont arrivés à Moscou pour participer à deux rendez-vous majeurs consacrés à la coopération entre la Russie et le continent africain : le Forum des pays exportateurs de gaz et le Sommet Russie-Afrique.

Le Forum du gaz, prévu le 27 octobre, réunira les principaux producteurs mondiaux autour des enjeux liés au marché de l’énergie, à la stabilité des approvisionnements et au renforcement des partenariats entre pays exportateurs.

La rencontre Russie-Afrique se tiendra ensuite les 28 et 29 octobre dans la capitale russe. Selon Iouri Ouchakov, conseiller du président Vladimir Poutine, 48 pays africains ont confirmé leur participation à ce sommet.

Le président burundais Évariste Ndayishimiye, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine, coprésidera les travaux aux côtés du dirigeant russe.

Au programme des discussions : la coopération économique, les investissements, l’énergie, les infrastructures, l’agriculture et les questions de sécurité. Moscou entend consolider ses relations avec les pays africains, tandis que plusieurs États du continent cherchent à diversifier leurs partenaires internationaux.

Ce rendez-vous intervient dans un contexte marqué par une concurrence accrue entre puissances étrangères pour renforcer leur influence en Afrique, alors que les pays africains affichent leur volonté de défendre leurs priorités de développement et leurs intérêts stratégiques.