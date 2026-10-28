Ukraine : cinq civils blessés dans une attaque de drone russe à Kharkiv

Un drone russe à turboréacteur a frappé mardi soir le district d'Osnovianskyi, à Kharkiv, faisant cinq blessés, dont un garçon de 4 ans, et déclenchant un vaste incendie. Les flammes se sont propagées sur près de 2 500 mètres carrés, ravageant un immeuble d'habitation, plusieurs maisons, des dépendances et trois bâtiments industriels. Des immeubles voisins, des garages et des véhicules ont également été endommagés, selon les services de secours ukrainiens. Sur les images tournées sur place, des pompiers tentent de venir à bout du brasier tandis que des secouristes accompagnent les habitants vers des zones sûres, sous d'épais nuages de fumée. Trois des cinq blessés ont été hospitalisés. Malgré la menace de nouvelles frappes russes, les secours sont parvenus à maîtriser l'incendie. Des psychologues ont également été mobilisés pour accompagner les personnes touchées.