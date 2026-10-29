Cameroun : un collectif mobilise contre les recrutements dans l'armée russe

Au Cameroun, le collectif ''Ramenez nos fils et nos frères'' a organisé ce mercredi 28 octobre une marche pacifique jusqu’à l’ambassade de Russie, afin d’appeler la Russie et l’État camerounais à collaborer pour démanteler les filières de recrutement clandestin de Camerounais dans l’armée russe.

Selon un rapport publié par le collectif All Eyes on Wagner, au moins 1417 Africains ont été enrôlés dans les rangs de l’armée russe et plus de 300 y sont morts Piégé par l’appât d’un emploi en Russie, ces jeunes se retrouvent en première ligne au front en Ukraine plongeant leurs proches dans le désespoir.

''J’ai perdu un fils, le dernier de cinq j’ai eu, je réclame mon fils me soit rendu qu’elle soit sa situation, même s’il est infirme. je n’accepte pas qu’on me dise qu’il est moi je ne vois pas le corps, je n’ai même pas fait l’je refusé de faire le deuil, j’ai juste prier'', affirme NGONG SAN DJOMBI, père d’une victime

Ces parents de victimes dans le désarroi réclament le rapatriement de leurs proches. DJOCK Catherine est sans nouvelle de son époux depuis plus 8 mois.

''Ça fait neuf mois que je ne connais pas la situation de mon mari qu’il soit en vie ou pas, je ne peux accepter qu’il soit mort parce que je n’ai pas vu son corps alors je sais qu’il a en vie et s’il est en vie je veux que la Russie me ramène mon mari, il devait être cuisinier mais à son arrivée, il s’est retrouvé au front. Je veux la vérité sur mon mari, c’est pour cela je suis sortie'', raconte DJOCK Catherine, épouse d’une victime.

Le collectif « Ramenez nos fils et nos frères » initiateur de la marche, appeler la Cameroun et le Russie à une collaboration afin de démanteler le réseau clandestin de recrutement.

''Cette marche vise a attiré l’attention des deux états amis, que sont la Russie et le Cameroun afin qu’ils mette tout en œuvre pour démanteler le réseau clandestin qui continue à vider le Cameroun de ses fils.'', explique YEDE Paul Sylvain, Co-fondateur du collectif.

En Février dernier, la Russie avait permis le retour de 17 Sud-Africains qui combattaient en Ukraine.