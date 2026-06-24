Libye : le gouvernement de l'est interdit à des ressortissants africains d'entrer sur son sol

Le gouvernement de l’est de la Libye a interdit mardi l’entrée sur son territoire aux ressortissants de quatre pays africains.

Les citoyens du Soudan, d’Érythrée, d’Éthiopie et de Somalie ne pourront donc plus emprunter les points d’entrée terrestres, maritimes et aériens pour pénétrer sur le sol libyen.

Une source gouvernementale de l’est du pays a déclaré que cette décision s’inscrit dans le cadre d’une « réorganisation de l’entrée des ressortissants étrangers en Libye ».

La mesure exempte les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées ainsi que les membres de leur famille originaires de ces quatre pays.

Le gouvernement d’Oussama Hamad, basé à Benghazi, est allié au commandant militaire Khalifa Haftar, qui contrôle l’est et de vastes zones du sud de la Libye.

Le gouvernement internationalement reconnu d’Abdulhamid Dbeibah, arrivé au pouvoir à l’issue d’un processus soutenu par l’ONU en 2021, est basé à Tripoli.

Cette décision exempte les membres des missions diplomatiques et consulaires accréditées ainsi que les membres de leur famille originaires de ces quatre pays.

Elle exempte également les travailleurs des secteurs de l’éducation, de la médecine et des professions paramédicales, à condition qu’ils obtiennent les autorisations nécessaires et disposent de contrats de travail valides délivrés par les autorités compétentes.