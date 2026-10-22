La Libye libère deux otages européennes retenues au Niger

Deux ressortissantes européennes, une Suissesse et une Autrichienne, ont été libérées après plus d'un an de captivité au Niger et sont arrivées dans la ville de Benghazi, dans l'est de la Libye, ont annoncé des médias libyens jeudi.

Eva Gretzmacher, citoyenne suisse de 76 ans, et la ressortissante autrichienne de 69 ans Claudia Abbt, avaient été enlevées au Niger en 2025.

« Le commandant en chef adjoint, lieutenant-général Saddam Khalifa Haftar, est intervenu dans les efforts pour les libérer, en réponse aux appels de leurs familles », a affirmé la chaîne de télévision al-Masar TV, basée dans l'est de la Libye, sur la plateforme X.

Dans une vidéo publiée par al-Masar, les deux femmes sont apparues émaciées et fatiguées. Elles ont remercié le maréchal Khalifa Haftar, dont les forces contrôlent l'est du pays, et son fils Saddam Haftar pour leur libération.

« Je m’appelle Eva, je suis autrichienne, j’ai 76 ans. Je remercie du fond de mon cœur le maréchal Khalifa Haftar et son fils Saddam qui nous a libérées. Une année et neuf mois en otage », a déclaré Eva Gretzmacher en français.

Claudia Abbt s'est quant à elle dite « contente d’être libre. »

La Libye est minée par les divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 et deux exécutifs s'y disputent le pouvoir: celui dirigé par Abdelhamid Dbeibah, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et un autre dans l'Est, contrôlé par le puissant maréchal Khalifa Haftar et son clan.