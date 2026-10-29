Brésil : des Brésiliens réagissent au départ de Flávio Bolsonaro

Le candidat brésilien à la présidence battu, Flávio Bolsonaro, et sa famille sont arrivés mercredi à Miami après qu’il a refusé de reconnaître sa défaite face au président Luiz Inácio Lula da Silva. Son départ a suscité des réactions mitigées à Rio de Janeiro.

« Personnellement, j’aurais fait la même chose, car la persécution ici est sévère. Elle est visible. », a déclaréAndréia Cunha, 50 ans, responsable commerciale.

« Le fait qu’il soit parti, c’est que s’il était resté ici, il lui serait presque certainement arrivé la même chose qu’à son père : il aurait fini en prison. Il a donc eu cette chance de partir, j’aurais fait la même chose », a expliqué Ester Amorim, 65 ans, psychologue.

Flávio Bolsonaro, un allié du président américain Donald Trump, s’était rendu à la Maison Blanche en mai. Son père, Jair Bolsonaro, s’était également enfui en Floride après avoir perdu l’élection présidentielle de 2022 face à Lula, avant de revenir au Brésil trois mois plus tard.

« Le départ de Flávio est, malheureusement, un acte de lâcheté de sa part, d’autant plus qu’il a des problèmes en suspens avec la justice. C’est ici qu’il devrait en assumer les conséquences, pas à l’étranger », a indiquéAlessandro Almeida, 48 ans, agent d’entretien général.

Au cours d’un périple sinueux, Bolsonaro s’est envolé mardi pour l’Argentine avec son épouse et ses deux filles avant de se rendre en Équateur, selon des responsables argentins et les données de vol.Le sénateur de 45 ans et sa famille sont arrivés en Floride un jour après que l’administration Trump leur a accordé des visas américains.

Flávio Bolsonaro fait l’objet d’une enquête de la Cour suprême du Brésil pour des allégations de corruption, de blanchiment d’argent et de fraude fiscale. La Cour lui avait ordonné de remettre ses passeports ordinaire et diplomatique avant midi mardi.

Dans une vidéo datée de lundi, Flávio Bolsonaro a contesté cette décision, affirmant qu’elle reposait sur la suggestion de son frère Eduardo, qui lui avait conseillé de quitter le pays s’il perdait l’élection.