Bahamas : Charles III danse au carnaval Junkanoo lors de sa tournée caribéenne

En pleine tournée dans les Caraïbes, la première depuis son accession au trône, le souverain britannique a esquissé quelques pas de danse au milieu des festivités, avant d'admirer le passage des chars richement décorés. Sur les images, Charles III se déhanche au rythme du Junkanoo, célébration emblématique de la culture bahaméenne, offrant une parenthèse décontractée dans le programme officiel du monarque. Après le défilé, Charles III a poursuivi sa visite sur Parliament Square, à Nassau, où il est allé à la rencontre des commerçants et artisans installés sur les étals du marché. Le roi a pris le temps d'échanger avec plusieurs vendeurs et de découvrir leurs créations, notamment des paniers tressés en raphia, avant de saluer les habitants. Le Junkanoo, dont les origines remontent à plusieurs siècles, occupe une place majeure dans la culture locale avec ses parades traditionnelles de fin d'année. Indépendant depuis 1973, l'archipel reste un royaume du Commonwealth, dont Charles III est le chef d'État.