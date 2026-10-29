Israël : manifestation pour un gouvernement d'union judéo-arabe à Tel-Aviv

Des militants de gauche ont bloqué plusieurs axes de Tel-Aviv, scandant des slogans tandis que la police tentait de les disperser. Certains manifestants ont piétiné une affiche électorale de Benjamin Netanyahou, tandis que d'autres criaient « Ben-Gvir a perdu ! », en visant Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite israélienne. Des pancartes appelaient à l'unité entre Juifs et Arabes, tandis qu'une banderole accusait Israël de pratiquer l'apartheid. Le rassemblement intervient après des élections législatives sans majorité claire, qui contraignent le Premier ministre et les partis d'opposition à rechercher des alliances. Dans ce contexte, les formations arabes israéliennes pourraient jouer un rôle déterminant dans la composition du prochain gouvernement. Les manifestants réclament une coalition réunissant partis juifs et arabes, qu'ils considèrent comme une possibilité d'alternance politique.