Libye : intrusion au siège de la Banque centrale à Tripoli

Tripoli
En Libye, la Banque centrale dénonce une intrusion dans son siège, à Tripoli. Selon l’institution, des individus non identifiés ont pénétré dans ses locaux jeudi 22 octobre, alors que son gouverneur, Naji Issa, était absent.
Cet incident survient quelques heures après l’annonce d’un changement à la tête de l’établissement.
Le Parlement, installé dans l’est du pays, a accepté en principe la démission de Naji Issa, présentée en août dernier et initialement rejetée.
Il a également désigné Fauzi Abokhzam, membre du conseil d’administration, pour assurer l’intérim, dans l’attente d’une décision définitive.
La Banque centrale met en cause les parties impliquées dans cette intrusion et interpelle notamment le ministère de la Défense, chargé de la sécurité de ses locaux. Le gouvernement de Tripoli n’a pas réagi.
Cette affaire intervient dans un pays toujours divisé entre deux administrations rivales, sur fond de tensions politiques et financières persistantes.
01:41
Russie : des dirigeants africains reçus par Vladimir Poutine à Moscou
01:07
Libye : au moins 31 personnes exécutées par les forces de Haftar, selon HRW
01:00
Arrêt sur images du 15 octobre 2026 : les féminicides en hausse au Cameroun
01:07
Libye : de fortes pluies paralysent la capitale Tripoli
01:08
Libye : le président du Parlement destitué après 12 ans au pouvoir
01:24
Libye : les enseignants toujours mobilisés pour leurs salaires