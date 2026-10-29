Libye : intrusion au siège de la Banque centrale à Tripoli

En Libye, la Banque centrale dénonce une intrusion dans son siège, à Tripoli. Selon l’institution, des individus non identifiés ont pénétré dans ses locaux jeudi 22 octobre, alors que son gouverneur, Naji Issa, était absent.

Cet incident survient quelques heures après l’annonce d’un changement à la tête de l’établissement.

Le Parlement, installé dans l’est du pays, a accepté en principe la démission de Naji Issa, présentée en août dernier et initialement rejetée.

Il a également désigné Fauzi Abokhzam, membre du conseil d’administration, pour assurer l’intérim, dans l’attente d’une décision définitive.

La Banque centrale met en cause les parties impliquées dans cette intrusion et interpelle notamment le ministère de la Défense, chargé de la sécurité de ses locaux. Le gouvernement de Tripoli n’a pas réagi.

Cette affaire intervient dans un pays toujours divisé entre deux administrations rivales, sur fond de tensions politiques et financières persistantes.