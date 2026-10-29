RDC : les derniers patients guéris d’Ebola célébrés à Mongbwalu

Scènes de joie à Mongbwalu, dans l’est de la République démocratique du Congo ! Soignants et habitants chantent et dansent pour célébrer la guérison des derniers patients atteints d’Ebola.

Au centre de traitement de Médecins sans frontières, plus aucun cas confirmé n’est pris en charge. Une première depuis le mois de mai.

Mais cette bonne nouvelle contraste avec l’ampleur de l’épidémie. Selon les autorités sanitaires congolaises, plus de 10 000 contaminations ont été recensées en Afrique, principalement en RDC.

Le bilan approche les 4 900 morts depuis l’apparition du virus en mai.

L’épidémie touche plusieurs provinces congolaises, notamment l’Ituri et le Nord-Kivu. Des cas ont également été signalés au Kenya, en Ouganda et au Nigeria.

La riposte reste difficile, notamment en raison de l’insécurité, de la méfiance de certaines populations et de l’absence de vaccin homologué contre la souche Bundibugyo.

Dans la province de la Tshopo, une infirmière a été tuée et un agent de santé grièvement blessé lors d’une attaque.

Malgré cette avancée encourageante à Mongbwalu, les autorités sanitaires maintiennent leur vigilance face au risque de nouvelles contaminations.