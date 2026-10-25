France : 1 314 interpellations lors des manifestations nationales

Les manifestations organisées samedi 24 octobre en France ont donné lieu à 1 314 interpellations, selon le bilan du ministère de l’Intérieur publié dimanche. Les rassemblements visaient notamment à dénoncer la hausse du coût de la vie et le manque de moyens accordés aux services publics, en particulier à l’éducation.

Selon les autorités, 410 000 personnes ont participé aux mobilisations à l’échelle nationale. La Confédération générale du travail (CGT) estime, pour sa part, le nombre de manifestants à près de 800 000. À Paris, le ministère de l’Intérieur a recensé 110 000 participants, contre 250 000 selon le syndicat.

Dans la capitale, le défilé s’est déroulé sans incident majeur dans un premier temps, avant que des affrontements n’éclatent à proximité du point d’arrivée. Des individus masqués ont lancé des projectiles et des feux d’artifice en direction des forces de l’ordre. La police a riposté à l’aide de gaz lacrymogènes, de grenades assourdissantes et de canons à eau.

Ces rassemblements font suite aux violences et aux pillages survenus lors des précédentes mobilisations. Le ministère de l’Intérieur avait annoncé le déploiement potentiel de 70 000 policiers et gendarmes dans le pays, avec des moyens aériens et des véhicules blindés.

Le bilan provisoire du ministère de l’Intérieur fait également état de 53 membres des forces de l’ordre blessés, de 75 interventions pour incendie et de 24 commerces pillés. Les autorités précisent que ces chiffres, arrêtés dimanche matin à 7 h 30, doivent encore être consolidés.

La participation demeure inférieure à celle du week-end précédent, lorsque 550 000 manifestants avaient été recensés par les autorités. Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions sociales persistantes et de contestation de la politique menée par le gouvernement d’Emmanuel Macron.