Les blocages d’établissements scolaires menés ce mois-ci par des élèves, pour la plupart pacifiques bien que perturbateurs, se sont transformés samedi en troubles plus généralisés et en poches de violence de la part de jeunes, motivés par des problèmes tels que la hausse du coût de la vie – un phénomène qui n’est pas propre à la France. Mercredi, les touristes en France ont réagi aux manifestations violentes qui ont eu lieu dans le pays ce week-end, alors que d’autres manifestations sont prévues ce week-end.

« Évidemment, vous savez, il faut juste faire attention, car il faut prendre ce qu’on voit aux informations avec des pincettes. Nous comprenons qu’il y a un mouvement en cours. Nous comprenons qu’une manifestation est en cours, mais nous comprenons aussi que cela fait partie de la culture, que cela contribue à rendre la France unique, et nous voulons écouter toutes les voix. Mais cela ne m’a pas empêchée de profiter de la ville. », a déclaré Eliana Chanez, touriste originaire de Louisiane, aux États-Unis .

« Oh, eh bien, c’était assez bouleversant. Je ne m’étais jamais retrouvé dans une telle situation auparavant. Nous avons connu des manifestations violentes en Australie, mais rien de comparable à ce que j’ai vu samedi. C’était choquant, j’avais un peu peur, mais je n’étais pas terrifié car je savais qu’ils n’en avaient pas après moi, c’était contre le gouvernement qu’ils manifestaient. Mais oui, ça a été assez effrayant pendant un moment, rien que de voir tous ces gens en noir (c’est-à-dire vêtus de noir) dévaler la rue avec la police à leurs trousses, donc.», a indiquéChris Summers, touriste originaire de Perth, en Australie.

La France est confrontée à des défis économiques croissants, la dette publique ayant atteint près de 119 % du produit intérieur brut fin juin, ce qui exerce une pression sur le gouvernement pour qu’il maîtrise ses dépenses. Ces derniers troubles ont été comparés au mouvement des Gilets jaunes, qui a éclaté en novembre 2018 à la suite d’une hausse des taxes sur les carburants avant de se transformer en manifestations plus larges portant sur le pouvoir d’achat et les inégalités économiques.

Les Champs-Élysées sont devenus l’un des principaux points chauds des manifestations des Gilets jaunes, les violents affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ayant attiré l’attention internationale.

Une nouvelle journée de manifestations est prévue samedi, ce qui fait craindre de nouveaux troubles.