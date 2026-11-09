Philippines : des femmes manifestent contre la visite de Trump au sommet de l'ASEAN

Brandissant des banderoles « Trump Out! » (Trump dehors !) et « Resist US-Led Wars! » (Résistons aux guerres menées par les États-Unis !), les manifestantes ont défilé en direction de l'ambassade américaine, certaines écransant symboliquement par terre des portraits du président américain. Organisée par le collectif féministe Gabriela, cette mobilisation intervient quelques jours avant la première visite de Donald Trump aux Philippines depuis 2017, confirmée par Washington et Manille. Les manifestants réclament également le retrait des Philippines de Pax Silica, un partenariat lancé par les États-Unis pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs, en minerais critiques et en technologies liées à l'intelligence artificielle, auquel le pays a adhéré en avril 2026. Ils dénoncent notamment un projet de pôle industriel de 1 600 hectares à New Clark City, qu'ils accusent de privilégier les intérêts américains au détriment de ceux de la population philippine. Le collectif Gabriela demande également l'abrogation de l'accord encadrant la présence des forces militaires américaines aux Philippines.