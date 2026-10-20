France : des couvre-feux dans les zones les plus touchées par les violences

Après un week-end marqué par des violences en marge des manifestations du 17 octobre, les autorités françaises ont instauré, à partir de lundi, des couvre-feux dans plusieurs des zones les plus touchées, dont Paris.

Dans la capitale, deux secteurs étaient concernés : la place de la République et le quartier des Halles, où des violences et des pillages ont eu lieu samedi.

Sur le terrain, lundi soir, les deux secteurs concernés étaient surveillés par des policiers .

Un hélicoptère équipé d’un puissant projecteur a survolé à plusieurs reprises le centre commercial des Halles.

La circulation était interdite dans ces deux secteurs de 23 heures lundi 19 octobre à 6 heures mardi 20 octobre. Les rassemblements et les manifestations étaient également interdits à partir de 20 heures. La mesure pourrait être reconduite.

Les mesures seront réévaluées au jour le jour. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué que des couvre-feux supplémentaires pourraient être instaurés au cas par cas par les préfets, en fonction de l’évolution de la situation.

Le week-end des 17 et 18 octobre 2026 a été marqué en France par de fortes tensions sociales. Les manifestations contre la vie chère et pour l'éducation ont basculé dans un chaos urbain d'une ampleur inédite depuis des années.