L'ancien président sénégalais Macky Sall se retire de la course à la tête de l'ONU

L’ancien président sénégalais Macky Sall a annoncé samedi son retrait de la course à la succession du secrétaire général des Nations unies, au lendemain d’un scrutin informel du Conseil de sécurité qui n’a fait émerger aucun candidat susceptible de faire consensus.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Macky Sall a indiqué avoir pris acte des résultats du vote et exprimé son souhait de « contribuer désormais à l’émergence d’un candidat de consensus au sein du Conseil de sécurité ».

Ce retrait intervient au lendemain d’un scrutin indicatif au cours duquel les sept candidats encore en lice ont tous reçu au moins un avis défavorable d’un membre permanent du Conseil de sécurité, équivalant à un veto.

Une candidature contestée au Sénégal

Soutenue initialement par le Burundi, la candidature de Macky Sall suscitait des oppositions dans son propre pays. L’ancien chef de l’État, qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024, est notamment accusé par ses détracteurs d’avoir dissimulé une partie de la dette publique. Des victimes de la répression des manifestations survenues entre 2021 et 2024 s’étaient également opposées à sa candidature.

Malgré ces controverses, Macky Sall avait reçu en juillet le soutien du président sénégalais en exercice, Bassirou Diomaye Faye.

Des résultats en recul lors des consultations

Les résultats successifs du scrutin informel du Conseil de sécurité ont montré une évolution défavorable pour l’ancien président sénégalais.

Lors d’un premier tour, il avait obtenu six avis favorables, sept avis défavorables et deux mentions « sans opinion ». Au cinquième tour, son bilan s’était dégradé, avec cinq avis favorables et dix avis défavorables.

Ces résultats n’ont pas permis à sa candidature de s’imposer dans le processus de sélection du prochain secrétaire général de l’ONU.

En se retirant, Macky Sall affirme désormais vouloir contribuer à la recherche d’un candidat susceptible de recueillir un soutien plus large au sein du Conseil de sécurité.