Sénégal : un appel à la grève des travailleurs qui inquiète le pouvoir

Environ 150 personnes ont manifesté mardi à Dakar à l’appel de syndicats de travailleurs, avant une grève générale de 72 heures prévue dès mercredi.

Ils réclament notamment la révision du nouveau Code du travail et des mesures pour améliorer le pouvoir d’achat.

"Il est difficile de joindre les deux bouts. Le pouvoir d’achat baisse énormément. C’est ce qui provoque tant de problèmes au Sénégal. Depuis quelle année n’avions-nous pas connu un mouvement d’une telle ampleur ? Aujourd’hui, tout le mouvement syndical, dans son ensemble, s’est mobilisé pour faire face à cette situation. Les autorités ne nous écoutent plus et ne nous associent plus aux discussions", explique Sara Konaré, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal (SNTPGS/FC).

Les grévistes dénoncent aussi les promesses non tenues du tandem Diomaye-Sonko et une dégradation de la situation des travailleurs depuis son arrivée au pouvoir.

"La vie est trop chère au Sénégal. Le système de santé est parfois paralysé. Dès ce mercredi, nous entamons une nouvelle grève de trois jours. Pendant ces trois jours, le système sera de nouveau paralysé. Les patients n’auront nulle part où se faire soigner, à part dans le secteur privé, où les soins coûtent trop cher. Pour un Sénégalais ordinaire, ce n’est pas à la portée de tout le monde", décrit Ndeye Seck Fall, responsable d’un centre de dialyse.

De son côté, le gouvernement multiplie les appels au dialogue, alors que le pays s’apprête à accueillir, dans quelques jours, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), une première sur le continent africain.