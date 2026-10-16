RDC : l’interdiction de 13 partis relance le débat sur le pluralisme politique

Le bras de fer politique entre Kinshasa et les partisans de Joseph Kabila prend une nouvelle tournure. Jeudi 15 octobre, le ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a annoncé l’interdiction des activités de treize partis politiques, dont le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), qui a été au pouvoir sous la présidence de Joseph Kabila.

La mesure concerne également le Leadership et gouvernance pour le développement (LGD) de Matata Ponyo, le PISTE-E de Seth Kikuni et l’Union démocratique africaine (UDA) de Claudel Lubaya. Elle doit être mise en œuvre par les gouverneurs de province.

Cette décision intervient dans un climat politique tendu, marqué notamment par la création à Goma, dans l’est du pays, du Front pour la refondation de la nation (FRN), un mouvement politico-militaire dirigé par l’ancien président Joseph Kabila. Dans ce contexte, Kinshasa entend interdire les activités des formations concernées, tandis que plusieurs acteurs de l’opposition y voient une restriction de l’espace politique.

Au sein du parti présidentiel, la décision est accueillie favorablement. Pour Jean-Baptiste Katsongo, président fédéral de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) à Butembo, dans le Nord-Kivu, le gouvernement agit dans le cadre de ses responsabilités en matière de sécurité.

« Nous saluons cette décision, car elle relève d’une question de responsabilité. Vous savez que le ministère de l’Intérieur est chargé de la sécurité des citoyens congolais. À ce titre, il doit prendre les décisions nécessaires pour les protéger », affirme-t-il.

Cette position reflète celle du camp présidentiel, qui place la sécurité au cœur de la décision gouvernementale. Du côté des formations visées, en revanche, l’interdiction est perçue comme une menace pour l’expression politique et la capacité de l’opposition à faire entendre ses revendications.

Pour Bruno Mwitohero, président fédéral du LGD, cette mesure s’inscrit dans un contexte de tensions autour de la gouvernance et de l’avenir institutionnel du pays. Il estime que les voix critiques à l’égard du pouvoir risquent d’être marginalisées.

« Nous sommes dans un combat qui consiste à lutter contre le changement de la Constitution et la tyrannie installée sur le territoire national. Nous ne pouvons pas laisser faire », déclare-t-il.

Le responsable du LGD va plus loin en mettant en cause le fonctionnement des institutions. Selon lui, certains députés auraient été soudoyés et ne seraient plus en mesure de s’exprimer librement. Il estime que l’interdiction des activités des partis concernés risque de réduire davantage les espaces de contestation.

Cette réaction illustre les tensions entre le pouvoir et une partie de l’opposition, dans un pays confronté à une crise sécuritaire persistante dans l’est et à des rivalités politiques sur le plan national.

Au-delà de l’affrontement entre les camps politiques, la décision soulève des interrogations sur ses fondements juridiques et ses conséquences pour le pluralisme démocratique. Selon les informations disponibles, le communiqué du ministère de l’Intérieur ne précise ni les motifs détaillés de l’interdiction ni sa durée. Il ne prononce pas non plus la dissolution des partis concernés.

Pour l’analyste politique indépendant Guel Mamlaka, les effets de cette mesure pourraient dépasser le cercle des dirigeants des formations visées. Des militants et des sympathisants risquent également de se sentir sanctionnés, alors qu’ils ne sont pas nécessairement impliqués dans les faits éventuellement reprochés à leurs responsables.

« Cette décision risque de créer des frustrations chez certains Congolais membres de ces partis, qui ne sont pas nécessairement impliqués dans les actes reprochés à leurs dirigeants », analyse-t-il.

L’analyste met également en garde contre les répercussions possibles sur le terrain. Selon lui, les effets d’une telle mesure sont difficiles à anticiper et pourraient accentuer les tensions dans un pays qui se réclame des principes démocratiques.

La question demeure celle de l’équilibre entre les impératifs de sécurité invoqués par les autorités et le respect des libertés politiques. L’interdiction des activités d’un parti ne se confond pas automatiquement avec sa dissolution. La conformité d’une telle mesure au droit doit être appréciée à la lumière des textes applicables et des éventuelles voies de recours.

Les répercussions de cette décision se font également sentir dans la sphère politique proche de Joseph Kabila. Depuis l’annonce de la création du FRN et l’interdiction des activités du PPRD, plusieurs personnalités prennent leurs distances avec le parti de l’ancien président, laissant apparaître des divergences sur la stratégie à adopter et sur les moyens de poursuivre le combat politique.

Ces prises de distance témoignent des tensions qui traversent les rangs de ceux qui ont longtemps évolué autour de l’ancien chef de l’État. Elles posent également la question de l’avenir du PPRD et de sa capacité à conserver son influence dans un paysage politique en pleine recomposition.

Entre les arguments sécuritaires avancés par le camp présidentiel, les accusations de répression formulées par l’opposition et les inquiétudes des analystes, l’interdiction des activités de treize partis ouvre un nouvel épisode de tensions politiques en RDC.