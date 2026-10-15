Somalie : les élections de 2027 annoncées sur fond de tensions autour du pouvoir

Les autorités somaliennes ont annoncé la tenue d’élections législatives et présidentielle en 2027, malgré l’aggravation des divisions politiques et les inquiétudes liées à l’instabilité du pays.

Selon un communiqué de la Commission électorale, les législatives se dérouleront le 15 avril, suivies de l’élection présidentielle le 15 mai.

Le calendrier électoral intervient alors que le mandat du président Hassan Sheikh Mohamud, élu en 2022, a pris fin plus tôt cette année. Son gouvernement a instauré une période de transition en mai, malgré un accord conclu avec l’opposition sur l’organisation des élections.

Au cœur du différend figure une réforme constitutionnelle adoptée par le Parlement, qui redéfinit le cadre électoral et prolonge le calendrier du scrutin. Le chef de l’État estime que cette modification lui accorde une année supplémentaire à la présidence. Les partis d’opposition, qui ont boycotté le vote, contestent ces changements.

La Commission électorale justifie la date de la présidentielle par une disposition fixant à cinq ans la durée du mandat présidentiel à compter de la prestation de serment. Cette interprétation ne met toutefois pas fin aux tensions entre le pouvoir central et ses adversaires, notamment les dirigeants régionaux, qui dénoncent une concentration des pouvoirs.

Les efforts visant à instaurer un système électoral démocratique, en remplacement du mécanisme traditionnel reposant largement sur les anciens des clans, se heurtent par ailleurs à d’importants obstacles. Une partie du territoire demeure sous le contrôle du groupe islamiste armé Al-Shabaab, limitant les avancées dans la préparation du scrutin.

L’annonce du calendrier électoral ne suffit donc pas à dissiper les incertitudes sur la tenue effective des élections, dans un pays confronté à une fragmentation politique persistante et à une insécurité chronique.