Ebola en RDC : le CDC Afrique veut savoir où sont passés plus de 700 millions de dollars

Le patron du CDC Afrique, Jean Kaseya, dénonce un manque de transparence dans le suivi des financements de la riposte contre Ebola. Sur 962 millions de dollars annoncés par les bailleurs, seule une petite partie a pu être retracée.

Un écart que personne ne sait encore expliquer

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Kinshasa, le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a détaillé le résultat d'un travail de vérification mené avec les autorités sanitaires congolaises. Les donateurs ont transmis des données précises attestant de 962 millions de dollars versés aux partenaires chargés de mettre en œuvre la riposte.

Pour reconstituer le parcours de cet argent, l'Institut national de santé publique (INSP) a réuni les partenaires concernés. Moins d'un tiers d'entre eux ont répondu présent. Parmi les montants déclarés par ceux qui étaient là, un peu plus de 200 millions de dollars ont pu être rattachés à des structures actives sur le terrain.

Des fonds jamais utilisés ?

Plus inquiétant encore, selon Jean Kaseya, environ 100 millions de dollars parmi les sommes identifiées n'auraient jamais été dépensés. Ils seraient toujours détenus par certains partenaires.

Le responsable précise toutefois que son propos ne concerne pas les 200 millions retracés, mais l'écart de plus de 700 millions de dollars entre les chiffres des bailleurs et ceux des partenaires qui ont participé à la réunion.

« Nous n'allons pas lâcher », déclare Jean Kaseya, directeur général du CDC Afrique.

Il affirme vouloir poursuivre les investigations pour identifier la destination des fonds restants et obtenir davantage de redevabilité de la part des organisations concernées.

Un débat récurrent

Ces déclarations relancent la question de la transparence dans la gestion des financements internationaux destinés aux urgences sanitaires en RDC, pays confronté à plusieurs épidémies majeures ces dernières décennies. Elles interviennent alors que la Banque mondiale vient d'accorder 80 millions de dollars supplémentaires pour intensifier la lutte contre Ebola, et que plusieurs acteurs réclament déjà des explications sur les fonds consacrés à la sensibilisation au Nord-Kivu.