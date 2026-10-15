Football : Traoré lance une "Ligue de la souveraineté" au Burkina Faso

Au Burkina Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, veut transformer le paysage du football national. Le chef de l'État a annoncé la création d'une « Ligue de la souveraineté », un nouveau championnat présenté comme une réponse aux difficultés du football burkinabè et un moyen de mieux encadrer les jeunes talents.

Baptisé « Thérapie de choc pour un grand corps malade », ce projet a été présenté le 12 octobre aux gouverneurs des 17 régions du pays. Il intervient après la lourde défaite des Étalons face à l'Argentine, battus 7-0 lors d'un match amical le 4 octobre. Une contre-performance qui a provoqué la colère d'Ibrahim Traoré, critique envers la préparation de cette rencontre et la gestion de la Fédération burkinabè de football.

Selon la présidence, la nouvelle compétition doit contribuer à la professionnalisation du football et à la création d'environ 1 000 emplois. Les autorités annoncent également un revenu mensuel de 200 000 francs CFA, soit près de 300 euros, pour les joueurs engagés dans cette ligue.

Le projet suscite toutefois des interrogations sur son articulation avec le championnat existant. La Fédération burkinabè de football bénéficie en effet d'une autonomie reconnue par la FIFA, qui protège l'indépendance des fédérations nationales vis-à-vis des pouvoirs publics.

Pour certains observateurs, cette nouvelle ligue pourrait devenir une véritable alternative au championnat actuel, notamment grâce à des moyens financiers plus importants. Elle pourrait attirer les meilleurs joueurs locaux et modifier l'équilibre du football burkinabè.

À travers cette initiative, le gouvernement de transition veut faire du sport un outil de mobilisation de la jeunesse et de rayonnement national. Reste désormais à voir comment cette « Ligue de la souveraineté » s'intégrera dans l'écosystème footballistique existant et si elle permettra réellement de redonner un nouvel élan aux Étalons.