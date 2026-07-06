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Vatican : le pape Léon XIV rend hommage aux migrants morts en Méditerranée

Le pape Léon XIV reçoit un cadeau des mains de l'archevêque de Lampedusa, Alessandro Damiano, en Sicile, dans le sud de l'Italie, 4 juillet 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Italie

C’est dans le sud de Rome, à la résidence papale de Castel Gandolfo, que le pape Léon XIV restera jusqu’au 27 juillet. Le souverain pontife a entamé dimanche ses vacances d’été, qui marquent la fin du premier semestre 2026.

Intelligence artificielle et conflits à travers le monde, Léon XIV est intervenu pendant cette période sur les grandes questions internationales.

Samedi, le pape a rappelé aux États-Unis qu’ils avaient été fondés par des immigrants et que les chrétiens avaient l’obligation d’accueillir, de protéger et d’intégrer ceux qui cherchent refuge face à l’adversité.

Le 4 juillet, il était sur l’île sicilienne de Lampedusa, où il a rendu hommage aux milliers de migrants morts en tentant de rejoindre l’Europe à la recherche de liberté et de prospérité.

Un déplacement dans la suite de celui effectué le mois dernier aux îles Canaries, autre point d’entrée de migrants en Europe.

Ses prises de position sur la guerre en Iran ont été au cœur de ses contradictions avec Donald Trump ces derniers mois.

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