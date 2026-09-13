25 ans après le 11-Septembre, le pape Léon XIV appelle à la paix

Vingt-cinq ans après les attentats du 11 septembre 2001, le pape Léon XIV a rendu hommage dimanche aux victimes et appelé à renouveler l’engagement en faveur de la paix.

Le pape, né à Chicago, s’est exprimé en anglais à l’issue de sa traditionnelle bénédiction dominicale depuis la fenêtre de son studio, donnant sur la place Saint-Pierre : je renouvelle mes prières pour ceux qui ont perdu la vie et pour ceux qui continuent de porter les blessures de cette journée tragique. Alors que les conflits et la violence touchent tant de nos frères et sœurs, j’invite chacun à prier pour que le Seigneur accorde au monde le don de la paix.

Il s’agit de la première déclaration publique du pape Léon XIV à l’occasion de l’anniversaire des attentats qui avaient frappé les États-Unis le 11 septembre 2001.

À l’époque, Robert Prevost, son nom avant son élection au pontificat, se trouvait à Rome pour participer à une importante assemblée de son ordre religieux, les Augustins.

Il dirigeait alors la province américaine des Augustins, basée à Chicago. Trois jours après les attentats, le 14 septembre, jour de son anniversaire, il avait été élu supérieur général de l’ordre.

Il occupera cette fonction pendant deux mandats, jusqu’en 2012.

Un quart de siècle après les attentats, le pape américain a choisi de placer son hommage sous le signe de la prière, mais aussi d’un appel à la paix, alors que de nombreux conflits continuent de faire des victimes à travers le monde.