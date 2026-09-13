Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

25 ans après le 11-Septembre, le pape Léon XIV appelle à la paix

Le pape Léon XIV bénit les fidèles lors de la prière de midi de l’Angélus sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le dimanche 13 septembre 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Italie

Vingt-cinq ans après les attentats du 11 septembre 2001, le pape Léon XIV a rendu hommage dimanche aux victimes et appelé à renouveler l’engagement en faveur de la paix.

Le pape, né à Chicago, s’est exprimé en anglais à l’issue de sa traditionnelle bénédiction dominicale depuis la fenêtre de son studio, donnant sur la place Saint-Pierre : je renouvelle mes prières pour ceux qui ont perdu la vie et pour ceux qui continuent de porter les blessures de cette journée tragique. Alors que les conflits et la violence touchent tant de nos frères et sœurs, j’invite chacun à prier pour que le Seigneur accorde au monde le don de la paix.

Il s’agit de la première déclaration publique du pape Léon XIV à l’occasion de l’anniversaire des attentats qui avaient frappé les États-Unis le 11 septembre 2001.

À l’époque, Robert Prevost, son nom avant son élection au pontificat, se trouvait à Rome pour participer à une importante assemblée de son ordre religieux, les Augustins.

Il dirigeait alors la province américaine des Augustins, basée à Chicago. Trois jours après les attentats, le 14 septembre, jour de son anniversaire, il avait été élu supérieur général de l’ordre.

Il occupera cette fonction pendant deux mandats, jusqu’en 2012.

Un quart de siècle après les attentats, le pape américain a choisi de placer son hommage sous le signe de la prière, mais aussi d’un appel à la paix, alors que de nombreux conflits continuent de faire des victimes à travers le monde.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.