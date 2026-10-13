Royaume-Uni : une Somalienne élue députée à la Chambre des Communes

Sagal Abdi-Wali a prêté serment en tant que députée britannique à l’issue d’une élection partielle.

Née en Somalie et arrivée en Grande-Bretagne en tant que réfugiée lorsqu’elle était enfant, la nouvelle députée de Holborn et St Pancras à la Chambre des communes britannique, a été élue la semaine dernière dans cette circonscription du centre de Londres.

Avec 45% des voix, elle remporte ce scrutin déclenché par la démission de l’ancien Premier ministre Keir Starmer de son mandat de député.

Très enthousiaste à l’idée de débuter son mandat, Sagal Abdi-Wali est issue du Parti travailliste. Elle s’est engagée au service de la communauté en tant que bénévole et administratrice d’associations caritatives locales et est membre du conseil d’établissement de deux écoles locales et fonctionnaire municipale au sein du conseil municipal de Camden où elle a passé une grande partie de sa vie.

Son engagement politique et communautaire a été en partie façonné par ses propres expériences de jeunesse dans la ville.

Sa candidature a suscité un vif intérêt au sein des communautés somaliennes et africaines de Grande-Bretagne, reflétant son parcours, depuis son arrivée dans le pays en tant qu’enfant réfugiée jusqu’à son accession à un poste de haut niveau au sein des collectivités locales.