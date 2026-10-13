Le Soudan enquête sur une frappe ayant fait 72 morts près de la frontière égyptienne

Le chef de l’armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, a ordonné, lundi 12 octobre, la création d’une commission d’enquête sur une frappe aérienne survenue samedi dans la zone minière de Jabal al-Uqaydat, près de la frontière égyptienne. Selon le collectif indépendant Emergency Lawyers, l’attaque a fait 72 morts parmi les mineurs.

La commission réunira des représentants du parquet, des instances judiciaires et des services de sécurité. Elle sera chargée d’établir les circonstances de l’incident et de remettre un rapport sur ses conclusions. Aucun délai n’a été annoncé. Al-Burhan a souligné la nécessité de traiter l’événement avec sérieux et de veiller au respect des frontières.

Emergency Lawyers soupçonne l’armée de l’air égyptienne d’avoir mené la frappe. Un témoin présent sur le site a déclaré avoir vu un avion effectuer plusieurs frappes samedi matin, provoquant la panique parmi les travailleurs. Ces informations n’ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante par l’Agence France-Presse (AFP).

L’armée égyptienne a indiqué lundi que ses forces, conjointement avec la police, menaient une opération contre l’exploitation aurifère illégale près de la frontière soudanaise. Elle a affirmé que des tracts d’avertissement avaient été largués avant l’intervention, présentée comme une mesure destinée à protéger les ressources nationales et à garantir la souveraineté de l’État égyptien. Sans répondre directement aux accusations concernant la mort des mineurs, elle a mis en garde contre les informations susceptibles de nuire aux relations entre les deux pays.

Sur le plan diplomatique, les ministres égyptien et soudanais des Affaires étrangères, Badr Abdelatty et Mohieddin Salem, se sont entretenus par téléphone lundi. Ils ont réaffirmé leur attachement au respect mutuel de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières des deux États, ainsi que leur volonté de poursuivre leur coopération bilatérale.

Cette frappe présumée intervient dans une région riche en ressources minières, où l’extraction artisanale de l’or constitue un pilier de l’économie soudanaise. Le secteur emploie plus de deux millions de personnes et représente environ 80 % de la production aurifère du pays. Depuis le déclenchement de la guerre, en avril 2023, entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR), la dégradation des conditions de vie a poussé davantage de travailleurs vers cette activité, souvent exercée dans des conditions dangereuses.

Il s’agit de la deuxième frappe signalée cette année sur le site de Jabal al-Uqaydat. En juin, des bombardements qui auraient été menés par l’Égypte avaient tué 23 travailleurs. L’armée égyptienne avait alors annoncé une opération de grande envergure contre l’exploitation aurifère illégale, sans revendiquer explicitement ces frappes.