Éthiopie : la vie reprend son cours à Mekele au Tigré

Quelques semaines après la reprise des combats dans le nord de l’éthiopie, les habitants de Mekele retrouvent un semblant de quotidien après que l’armée fédérale a récupéré le contrôle de la ville et que la compagnie aérienne nationale a repris les vols vers la capitale du Tigré.

« Nous avons désormais repris le travail comme si de rien n’était, et la situation est bonne. Nous avons repris nos activités, et ce que nous souhaitons maintenant, c’est que la paix s’améliore encore davantage. Puisque tout le monde aspire à la paix, chacun souhaite travailler en toute sérénité, rentrer chez soi, s’épanouir et prospérer. », a déclaré Haile Mariam Hadgu, habitant de Mekelle.

Le chef des services de renseignement éthiopiens et un ministre fédéral se sont rendus dimanche dans la capitale régionale de la région séparatiste du Tigré.

« Quand tout a été fermé, parce que tout s’est arrêté de manière inattendue, la population avait pris l’habitude d’utiliser les banques via des systèmes de virement et n’avait pas d’argent liquide à disposition. C’est pourquoi la situation a été très difficile. Cependant, comme la fermeture n’a duré que peu de temps, nous n’avons pas connu de trop grandes difficultés — même si le problème avait persisté plus longtemps, cela aurait été grave. » a ajoutéHaile Mariam Hadgu.

Des hostilités ont éclaté fin septembre entre l’armée fédérale et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), faisant craindre une nouvelle guerre entre l’Éthiopie et son voisin, l’Érythrée.

L’Éthiopie accuse l’Érythrée de soutenir les forces du TPLF, qui ont pris le contrôle du principal aéroport du Tigré, à Mekelle, le 23 septembre, mais ont quitté la ville la semaine dernière.