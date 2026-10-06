Éthiopie : reprise timide des activités commerciales à Mékélé

En Éthiopie, la vie reprend timidement à Mékélé, abandonnée par le Front de libération du Tigré. Alors que les Force de la paix du Tigré, une milice alliée au gouvernement mènent des frappes de drones pour s’emparer de nouveaux territoires dans la région du Tigré.

Ces combattants sont entrés dans Mékélé dimanche après le retrait du Front populaire de libération.

''Le gouvernement fédéral, en collaboration avec nos forces, mène des frappes de drones, jusqu’à ce que notre État soit libéré de ces forces.'', déclare Ermiyas Ababu, commandant de la Force de paix du Tigré.

Les marchés ont rouvert partiellement et certains transports locaux reprennent dans la capitale régionale. Des habitants attendent un retour à la normale totale.

''Le marché a repris ses activités, mais pour que tout le monde retrouve confiance, tous les marchés doivent rouvrir complètement. Les gens n’ont pas pu faire leurs courses parmi un large choix. Seuls quelques produits alimentaires de première nécessité sont disponibles. En revanche, les gens sont très satisfaits que les auto-rickshaws motorisés aient repris leur activité à des tarifs abordables.'', raconte Ahmedin Mehammed, habitant de la capitale du Tigré:

Reste à résoudre une épineuse question, celle du nerf de la guerre : l’argent liquide se fait rare dans la capitale du Tigré.

''Le principal problème pour la population en ce moment est le manque d’argent liquide. S’il y avait de l’argent liquide, l’activité commerciale reprendrait encore davantage. Mais par rapport à il y a deux ou trois jours, la situation s’est améliorée aujourd’hui. Le prix de l’huile de cuisson est également raisonnable. Les gens restaient chez eux par peur, mais on observe désormais un certain mouvement. Par exemple, je viens moi-même d’acheter de l’huile de cuisson. Le prix n’a pas beaucoup changé par rapport à avant. Les conditions du marché sont plutôt bonnes.'', témoigne Birhanu Araya, habitant de Mékélé.

La reprise des hostilités a remis en cause l’accord de paix de 2022 qui avait mis fin à une guerre dévastatrice de deux ans.