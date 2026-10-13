Climat : les écologistes défient les pétroliers au Cap

Des militants écologistes ont manifesté mardi au Cap, en marge de l’Africa Energy Week (AEW), pour réclamer une contribution financière accrue des grandes compagnies pétrolières afin d'aider les pays africains à faire face aux conséquences du changement climatique.

À l'arrivée des délégués, les manifestants ont scandé des slogans et déployé une grande banderole appelant à taxer davantage les groupes pétroliers internationaux, parmi lesquels Shell, Total, BP, ExxonMobil et Woodside.

Selon Greenpeace Afrique, les recettes issues de ces taxes devraient être consacrées au financement des pertes et dommages liés aux catastrophes climatiques ainsi qu'à l'adaptation des populations les plus exposées.

« L'Afrique ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes et au changement climatique, contrairement aux pays du Nord », a déclaré Sherelee Odayar, chargée de campagne sur le pétrole et le gaz chez Greenpeace Afrique. Elle a appelé les gouvernements à imposer des taxes et des amendes aux grandes compagnies pétrolières afin de financer les communautés touchées.

Ces revendications interviennent alors que gouvernements, compagnies pétrolières et investisseurs sont réunis au Cap pour débattre de l'avenir énergétique du continent. Les discussions portent à la fois sur le développement des ressources africaines en hydrocarbures et sur les défis de la transition énergétique.

Les acteurs du secteur mettent également en avant les conséquences économiques des tensions sur les marchés pétroliers. Selon Elliot Radley, vice-président du développement commercial pour le secteur pétrolier chez Argus Media, la forte hausse des coûts du transport maritime renchérit les exportations de brut africain vers les raffineries asiatiques.

Il estime toutefois que cette situation pourrait bénéficier aux raffineries africaines, qui peuvent s'approvisionner localement à des coûts plus compétitifs, le pétrole destiné au marché régional devenant relativement moins cher.

L'Africa Energy Week rassemble cette semaine au Cap des responsables politiques, des industriels et des investisseurs autour des enjeux liés à la sécurité énergétique, aux investissements et au développement des ressources du continent. La conférence se tient dans un contexte où de nombreux pays africains cherchent à concilier exploitation des hydrocarbures, croissance économique et engagement dans la lutte contre le changement climatique.