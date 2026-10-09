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Afrique du Sud : flambée de violences à Soweto et Durban autour du droit d’asile

Une voiture incendiée lors de manifestations sur l'immigration à Soweto, Johannesburg, Afrique du Sud, le 8 octobre 2026.   -  
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By Ali Bamba

avec AP

Afrique du Sud

Au moins 24 véhicules ont été incendiés et des commerces pillés jeudi en Afrique du Sud, lors de manifestations contre une décision de justice facilitant l’accès à l’asile. Les violences ont éclaté à Soweto, près de Johannesburg, et à Durban, sur fond de tensions croissantes autour de l’immigration.

Selon la police, dix véhicules ont été incendiés à Soweto et quatorze à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal. Trois personnes ont été arrêtées à Durban. À Soweto, plusieurs voitures calcinées ont été retrouvées près d’un bureau des Affaires intérieures, dans le quartier d’Orlando West. Aucun blessé n’a été signalé.

La commissaire nationale de police par intérim, Puleng Dimpane, a condamné ces actes et promis une réponse ferme. Elle a assuré que les auteurs des incendies, des destructions et des agressions seraient recherchés et traduits en justice.

Les manifestations font suite à une décision de la Cour constitutionnelle sud-africaine levant certains obstacles procéduraux aux demandes d’asile. Les protestataires réclament notamment l’expulsion des étrangers vivant illégalement dans le pays.

Ces incidents s’inscrivent dans un contexte de tensions anti-immigrés persistantes en Afrique du Sud. Les autorités appellent les communautés à laisser les procédures constitutionnelles et judiciaires suivre leur cours, plutôt que de recourir à la violence.

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