Israël : au moins 10 pays africains touchés par des restrictions de voyage

Au moins 10 pays africains sont concernés par les restrictions israéliennes interdisant à certains pilotes et membres du personnel de cabine des compagnies aériennes étrangères d’assurer des vols à destination et en provenance d’Israël, selon une note interne de United Airlines rapportée par la publication spécialisée dans l’aviation Live and Let’s Fly.

La liste comprend l’Algérie, les Comores, Djibouti, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Somalie, le Soudan et la Tunisie.

Ces restrictions s’appliquent aux membres d’équipage possédant la nationalité, y compris la double nationalité, de pays n’entretenant pas de relations diplomatiques officielles avec Israël.

Publiées par le ministère israélien des Transports le 7 octobre, ces mesures font suite à un incident survenu le 30 septembre à bord d’un vol FlyDubai à destination de Tel-Aviv, au cours duquel un copilote omanais aurait agressé le commandant de bord et tenté de prendre le contrôle de l’appareil. L’avion a atterri sans encombre en Arabie saoudite après l’intervention des passagers.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite ordonné un réexamen de la sécurité des vols internationaux. Son cabinet a indiqué qu’il « avait chargé le chef du Conseil national de sécurité, Shmuel Ben Ezra, de nommer un enquêteur chargé de mener un examen approfondi de tous les aspects sécuritaires de l’aviation civile étrangère à destination d’Israël ».

Les compagnies aériennes qui ne se conforment pas à ces restrictions s’exposent à une suspension immédiate ou à la révocation de leur autorisation d’entrer dans l’espace aérien israélien.