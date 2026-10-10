L'ancien président Joseph Kabila estime que la RDC est en ''péril''

L’ancien président congolais Joseph Kabila s’est exprimé vendredi sur la situation en RDC. Guerre dans l’est, droits de l’homme, corruption, tentative présumée de changement de constitution et finances publiques du pays, il a dressé un bilan critique de la gestion du pays par son successeur Félix Tshisekedi.

Le qualifiant ‘’D’un chef d’État qui se comporte comme la réincarnation du tristement célèbre empereur Ivan le Terrible et considère donc le Congo comme une propriété privée et les Congolais comme des sujets à sa merci, qu’il peut exploiter et maltraiter à sa guise. D’où une gouvernance plus soucieuse de la pérennité du régime en place que du bien-être du peuple, avec pour trait caractéristique l’institutionnalisation du tribalisme et du « pour tirer ». La discrimination et la stigmatisation des minorités, l'instrumentalisation du pouvoir public à des fins politiques, la gestion patrimoniale de l'État et des biens publics, l'aggravation constante de la misère de la majorité et l'opulence scandaleuse d'une caste dirigeante.’’

L’exilé condamné à mort par contumace estime que le Congo est en péril, le sauver est un ‘’ impératif et une urgence. Reste à savoir la méthode qu’il entend utiliser.