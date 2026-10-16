Le Kenya renforce les contrôles aux frontières après un deuxième cas d'Ebola

Après la confirmation d’un deuxième cas d’Ebola lié à l’épidémie en République démocratique du Congo (RDC), le Kenya intensifie les contrôles sanitaires à ses frontières. À Busia, les habitants s’inquiètent de la porosité de la frontière avec l’Ouganda.

À Busia, les voyageurs étaient soumis jeudi à des contrôles de température et à des mesures d’hygiène, dont le lavage des mains. La vigilance s’est accrue après la confirmation, mercredi, d’un deuxième cas d’Ebola au Kenya : un homme de 39 ans, proche parent du premier patient, testé positif alors qu’il était en quarantaine.

Le premier malade, un Kényan de 40 ans résidant en RDC, avait transité par l’Ouganda avant de rejoindre Nairobi. Il est décédé le 5 octobre. Selon le ministère de la Santé, environ 128 contacts ont été identifiés, dont 108 placés en quarantaine. Les deux infections sont liées et aucune transmission communautaire n’a été constatée à ce stade.

À Busia, des habitants redoutent toutefois les limites du dispositif. David Makhoha, conducteur de moto-taxi, réclame un dépistage rigoureux des voyageurs, tandis que le commerçant Richard Onyango souligne la difficulté de surveiller les nombreux passages clandestins entre l’Ouganda et le Kenya.

En RDC, l’épidémie a fait 4 381 morts parmi 9 066 cas confirmés, selon les chiffres publiés mardi par le ministère de la Santé. La propagation, qui touche sept provinces, est aggravée par les conflits, les déplacements de population et les difficultés de traçage des contacts.

L’épidémie est due au virus Bundibugyo, pour lequel aucun vaccin ni traitement n’est homologué. L’Organisation mondiale de la santé met en garde contre les fermetures de frontières, susceptibles de favoriser le recours à des itinéraires informels échappant aux contrôles sanitaires.