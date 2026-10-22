RDC : Kinshasa rend hommage au cycliste Miguel Masaisai

Kinshasa a rendu un dernier hommage à Miguel Mumbere Masaisai. Le jeune cycliste congolais, décédé le 18 septembre dernier dans un accident de la circulation en République du Congo alors qu’il traversait l’Afrique à vélo pour promouvoir la paix, a été décoré à titre posthume de la Médaille d’or du mérite civique et sportif.

La distinction lui a été remise lors d’une cérémonie officielle organisée dans la capitale congolaise, avant son inhumation. Elle vient saluer son engagement en faveur de la paix et de la solidarité avec les populations touchées par les violences dans l’est de la République démocratique du Congo.

Le corps du jeune athlète a été exposé à l’esplanade de l’Hôpital du Cinquantenaire, où sa famille, des membres du gouvernement, des députés élus du Nord-Kivu ainsi que des ressortissants de Goma vivant à Kinshasa lui ont rendu un dernier hommage.

Présent à la cérémonie, le ministre des Sports Didier Budimbu a estimé que la disparition de Miguel Masaisai ne devait pas mettre fin au rêve qu’il portait : celui de voir revenir la paix dans son pays.

Un message également relayé par Éric Mumbete Bwana Puwa, ancien militant pro-démocratie et député national élu de Goma. Il a appelé la jeunesse congolaise à s’inspirer du parcours de Miguel et à poursuivre son engagement pour la paix dans l’est du pays.

Pour Nathan Wadonge, compagnon de lutte et athlète cycliste, l’initiative « Pedals for Peace » ne disparaîtra pas avec son fondateur. Elle doit, selon lui, être poursuivie par la jeunesse sportive congolaise.

Né le 16 août 2003 à Goma, dans le Nord-Kivu, Miguel Masaisai s’était fait connaître par ses performances en cyclisme, en natation et dans le triathlon. En 2024, il avait notamment réalisé une traversée à la nage entre l’hôtel Cap Kivu et Kituku, à Goma, avant d’entamer son projet de traversée de l’Afrique à vélo pour porter un message de paix.