Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Formule 1 : Hamilton soutient un Grand Prix au Rwanda malgré les critiques

Le pilote Ferrari, le Britannique Lewis Hamilton, célèbre sa troisième place sur le podium lors du Grand Prix de Bahreïn à Sepang, en Malaisie, le dimanche 4 octobre 2026.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

By Africanews

Rwanda

Lewis Hamilton favorable au retour de la Formule 1 en Afrique. Le septuple champion du monde soutient le projet d’un Grand Prix au Rwanda, malgré les controverses entourant le pays.

À 41 ans, le pilote Ferrari affirme défendre depuis longtemps l’organisation d’une course sur le continent, absent du calendrier de la Formule 1 depuis 1993.

Une perspective qui pourrait l’inciter à prolonger sa carrière de plusieurs saisons, pour réaliser ce qu’il présente comme un rêve personnel.

Mais le projet rwandais suscite des critiques. Amnesty International accuse Kigali de vouloir utiliser cet événement sportif pour améliorer son image, sur fond de violations présumées des droits humains.

La République démocratique du Congo dénonce également cette candidature, alors que le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23 dans l’est congolais.

Lewis Hamilton reconnaît ces préoccupations, mais estime que l’organisation d’une course ne doit pas conduire à ignorer la situation politique du pays.

Le retour de la Formule 1 en Afrique est envisagé au début des années 2030, sans date précise à ce stade.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.