Formule 1 : Hamilton soutient un Grand Prix au Rwanda malgré les critiques

Lewis Hamilton favorable au retour de la Formule 1 en Afrique. Le septuple champion du monde soutient le projet d’un Grand Prix au Rwanda, malgré les controverses entourant le pays.

À 41 ans, le pilote Ferrari affirme défendre depuis longtemps l’organisation d’une course sur le continent, absent du calendrier de la Formule 1 depuis 1993.

Une perspective qui pourrait l’inciter à prolonger sa carrière de plusieurs saisons, pour réaliser ce qu’il présente comme un rêve personnel.

Mais le projet rwandais suscite des critiques. Amnesty International accuse Kigali de vouloir utiliser cet événement sportif pour améliorer son image, sur fond de violations présumées des droits humains.

La République démocratique du Congo dénonce également cette candidature, alors que le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23 dans l’est congolais.

Lewis Hamilton reconnaît ces préoccupations, mais estime que l’organisation d’une course ne doit pas conduire à ignorer la situation politique du pays.

Le retour de la Formule 1 en Afrique est envisagé au début des années 2030, sans date précise à ce stade.