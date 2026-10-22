RDC : la Belgique condamne l’alliance de Joseph Kabila avec le M23

La Belgique a condamné, mercredi 21 octobre, la décision de l’ancien président de la République démocratique du Congo (RDC), Joseph Kabila, de prendre la tête du Front pour la refondation de la nation (FRN), une nouvelle coalition politico-militaire qui comprend notamment le mouvement rebelle M23.

Bruxelles dénonce le choix de recourir aux armes pour accéder au pouvoir et appelle à privilégier le dialogue pour mettre fin au conflit dans l’est du pays.

Devant la commission des Relations extérieures de la Chambre des représentants belge, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a exprimé sa vive préoccupation face à cette initiative, qu’il a qualifiée de "déplorable, incompréhensible et inacceptable". Il a condamné sans équivoque le choix de l’ancien chef de l’État de prendre la tête d’un mouvement politico-militaire qui entend accéder au pouvoir par les armes plutôt que par les voies démocratiques.

Annoncée le 12 octobre à Goma, dans l’est de la RDC, la création du FRN marque une nouvelle étape dans l’opposition armée au président Félix Tshisekedi. Le mouvement, qui succède à l’Alliance Fleuve Congo (AFC) et au M23, affirme vouloir "mettre fin à la tyrannie" et indique être prêt à recourir à tous les moyens, y compris la force, pour atteindre cet objectif.

Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, est aujourd’hui un opposant politique. Le 30 septembre 2025, il a été condamné à mort par contumace par la Haute Cour militaire congolaise, notamment pour trahison, crimes de guerre et participation à une insurrection liée au M23. L’ancien président conteste les accusations portées contre lui, que son camp considère comme politiquement motivées.

Selon l’Agence congolaise de presse (ACP), l’annonce de cette alliance ne surprend toutefois pas les autorités belges, compte tenu des contacts que l’ancien président entretenait déjà avec le mouvement rebelle actif dans l’est du pays.

Maxime Prévot a rappelé qu’aucune ambition politique ne pouvait justifier le recours à la violence ni les attaques contre les institutions nationales. Selon lui, cette stratégie est "profondément illégitime" et ne peut conduire ni à la stabilité, ni à la paix, ni à la démocratie.

La Belgique réaffirme ainsi son soutien au dialogue et aux efforts diplomatiques visant à résoudre la crise congolaise. Le chef de la diplomatie belge a notamment appelé les différentes parties à préserver les acquis des processus de paix de Doha et de Washington, à respecter le cessez-le-feu et à garantir la protection des populations civiles.