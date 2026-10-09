Maroc : un pavillon israélien au Salon aéronautique de Marrakech 2026

Le ministère israélien de la Défense a annoncé jeudi avoir ouvert un pavillon national et conduit une délégation au Salon aéronautique de Marrakech 2026, marquant ainsi sa première participation officielle à un salon de la défense au Maroc.

« Pour la première fois au Maroc : le ministère israélien de la Défense a ouvert un pavillon national et a conduit une délégation israélienne au Salon aéronautique de Marrakech 2026 », a déclaré le ministère dans un communiqué, dernier signe en date du resserrement des liens entre Rabat et I'État hébreu.

« Cela marque la première participation officielle d’Israël à un salon de la défense organisé au Maroc depuis la signature des Accords d’Abraham », a-t-il ajouté.

Israël et le Maroc ont établi des relations en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham menés par les États-Unis, en vertu desquels plusieurs États arabes ont normalisé leurs relations avec Israël.

En septembre, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que les deux pays avaient convenu d’ouvrir des ambassades respectives à la suite d’une réunion entre leurs plus hauts diplomates et l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies à New York.

Le ministère israélien de la Défense a indiqué que huit entreprises israéliennes du secteur de la défense avaient présenté « des technologies de pointe, éprouvées au combat, lors du salon » de Marrakech, qui se tient jusqu’à samedi.

« Les trois principaux acteurs de l'industrie de la défense israélienne, Elbit Systems, IAI et Rafael, étaient également présents et ont présenté des solutions dans les domaines aérien, terrestre, maritime, spatial, du renseignement, de la cybersécurité et du numérique », a-t-il ajouté.

Mercredi, des centaines de personnes se sont rassemblées à Rabat pour protester contre la normalisation des relations entre les deux pays et manifester leur soutien aux Palestiniens, à l’occasion du troisième anniversaire des attaques terroristes du Hamas qui ont déclenché la guerre de Gaza.