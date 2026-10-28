Israël : les partisans de l'opposition fêtent leur légère avance

Au moment où les projections apparaissaient sur les écrans géants, les partisans d'Eisenkot se sont mis à scander "Bibi, rentre chez toi !" et "Qui arrive ? Le prochain Premier ministre !" Les sondages donnent au bloc anti-Netanyahu 52–53 sièges contre environ 50 pour les alliés du Premier ministre, laissant les deux camps en deçà des 61 nécessaires pour obtenir une majorité dans une Knesset de 120 sièges. Le Likud reste le plus grand parti avec 24–25 sièges, tandis que Yashar est projeté en deuxième position avec 21–23. Eisenkot a proclamé sa victoire et a estimé que ces résultats lui donnaient la priorité pour former un gouvernement. Ailleurs à Tel-Aviv, des membres du Pink Front, un collectif israélien d'artistes et de militants engagés pour la démocratie et les droits LGBTQ+, se sont réunis sur la place Habima. Brandissant leurs emblématiques drapeaux ornés d'un cœur rose, certains sont entrés dans le bassin tandis que d'autres levaient leur verre de vin pétillant à l'annonce des premiers résultats. Parmi les personnes présentes au rassemblement de Yashar figurait Ohad Ben Ami, ancien otage détenu par le Hamas et candidat honorifique sur la liste du parti, qui a critiqué la manière dont le gouvernement a géré les négociations et estimé que les otages avaient été abandonnés. Les projections restent provisoires, et des semaines de négociations de coalition sont attendues avant la confirmation d'un Premier ministre.