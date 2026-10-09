Espagne : hommage et mobilisation à Madrid après la mort de Maricarmen

Une foule immense s’est rassemblée jeudi 8 octobre, à la nuit tombée, dans les rues de Madrid pour rendre un dernier hommage à Maricarmen, une retraitée de 87 ans devenue un symbole de la crise du logement en Espagne après son expulsion. Partis de la Puerta del Sol, les manifestants ont défilé jusqu’à son ancien domicile, brandissant son portrait et portant une couronne funéraire. Après une minute de silence à Cibeles, fleurs, bougies et messages ont été déposés devant l’immeuble. De son vrai nom María del Carmen Abascal, la retraitée est décédée mercredi à l’hôpital, deux semaines après avoir été contrainte de quitter son logement. Sa disparition a ravivé la colère contre les expulsions et la flambée des loyers, dans un climat de crise politique marqué par la tenue d’élections anticipées le 29 novembre. À la Puerta del Sol, des centaines de personnes poursuivent leur mouvement de protestation en campant sur place pour réclamer des logements abordables. Alicia del Río, porte-parole du Syndicat des locataires de Madrid, a salué la détermination de Maricarmen à défendre ses droits. Un combat qui, selon les manifestants, a fédéré plusieurs générations et qu’ils promettent désormais de poursuivre.